في يوم المرأة.. "إسرائيل" تقتل 8900 من النساء في غزة

غزة/سما/

نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة المحاصر والمستهدف 8900 امرأة "قُتلنَ بدم بارد"، فيما تعيش النساء الفلسطينيات الأخريات وسط "إذلال حقيقي" تمارسه إسرائيل عليهنّ. أتى ذلك في بيان صادر، فجر اليوم الجمعة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس/ آذار من كلّ عام.

ويتزامن يوم المرأة العالمي في هذا العام مع دخول الحرب الشرسة التي تشنّها قوات الاحتلال على قطاع غزة شهرها السادس، فيما الانتهاكات الإسرائيلية في حقّ النساء الفلسطينيات تتعاظم، علماً أنّ إسرائيل مثلت على خلفية هذه الحرب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" للمرّة الأولى في تاريخها.

وذكر بيان المكتب الإعلامي الحكومي أنّ هذا اليوم العالمي يحلّ على المرأة الفلسطينية، في قطاع غزة خصوصاً، فيما تتعرّض النساء الفلسطينيات لإذلال وقتل وتعذيب وإجبار على النزوح، بدلاً من رفع شأنهنّ وتكريمهنّ.

وأكد المكتب الحكومي، في بيانه نفسه، أنّ هذه المناسبة العالمية تأتي كذلك "في الوقت الذي يقتل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي المرأة الفلسطينية بدم بارد في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها على المدنيين، وفي الوقت ذاته يقف العالم متفرّجاً على هذه الكارثة وهذا الانتهاك الخطر ضدّ المرأة الفلسطينية من دون أن يحرّك ساكناً".



وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنّ "حرب الإبادة الجماعية" التي انطلقت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، "تسبّبت في مقتل (نحو) 8900 امرأة فلسطينية، وإصابة أكثر من 23 ألفاً"، في حين أنّ ثمّة "2100 مفقودة مصيرهنّ مجهول، وأكثر من نصف مليون نازحة".



أضاف أنّ في هذه الحرب الإسرائيلية الوحشية ضدّ القطاع الفلسطيني، تعيش نحو "60 ألف امرأة حامل حياة قاسية وبالغة الصعوبة، تفتقر في خلالها إلى أبسط متطلبات الرعاية الصحية والطبية"، مشيراً إلى "من بينهنّ المئات اللواتي فقدنَ أبنائهنّ أو مواليدهنّ (الجدد) أو أجنتهنّ (...) في أحشائهنّ نتيجة القصف والخوف والقتل الإسرائيلي".

ووجّه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحية للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وحيّا "صمودها في ظلّ ظروف حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال".

وشدّد على أنّ المرأة الفلسطينية "مثالاً ورمزاً للصمود والعزيمة، فهي تشارك جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف مجالات الحياة، وتُقدّم تضحيات جسام في سبيل نيل حقوقها وحقوق شعبها وأبنائها".

يُذكر أنّ النساء والأطفال يمثّلون النسبة الكبرى من الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي والذين بلغ عددهم 30 ألفاً و878 شهيداً، بحسب البيانات الصادرة اليوم الجمعة، وكذلك من الجرحى البالغ عددهم 72 ألفاً و402 جريح، إلى جانب آلاف المفقودين الذين لم يُعرَف مصيرهم بعد.