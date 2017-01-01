إصابة 4 جنود إسرائيليين بعملية مزدوجة في "حومش"

نابلس/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يومن الجمعة بأن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا في عملية مزدوجة بمستوطنة حومش قرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فلسطينيين أطلقا النار على موقع للجيش الإسرائيلي بين جنين ونابلس، مشيرة إلى أنه وبعد عمليات مطاردة تعرضت قوة للجيش لتفجير عبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة 4 من جنودها بجروح متفاوتة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن هذه العملية تعتبر نوعية لأنها حدثت داخل نقطة عسكرية يصعب الوصول إليها.

وأشارت إلى أن عملية حومش تم التخطيط لها مسبقا حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حالة الجنود الإسرائيليين المصابين قرب حومش وصفت بالخطيرة.

من جهته قال مصدر أمني إسرائيلي للقناة 12 ان "العملية خطيرة جداً وقاسية."

وفي المقابل صرحت مصادر طبية إسرائيلية بأنه تم نقل ثلاثة جنود مصابين بطائرة مروحية إلى مشفى بيلينسون في تل أبيب.

من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه وأثناء عملية لقواته قرب سيلة الظهر فجر مسلحون عبوة ناسفة، موضحا أن عمليات البحث عنهم متواصلة.