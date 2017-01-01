الرئاسة الفلسطينية تعبر عن ارتياحها لخطاب بايدن

رام الله/سما/

أعربت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة عن ارتياحها وتقديرها لما ورد في خطاب "حالة الاتحاد" الذي أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكونغرس، فجرا.

وقالت الرئاسة في بيان : "نعبر عن ارتياحنا وتقديرنا لما ورد على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه حالة الاتحاد السنوي، والذي تحدث فيه عن عدة قضايا أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضافت أن ما قاله بايدن "ينسجم مع الحقيقة والمطالب الفلسطينية التي عبر عنها الرئيس محمود عباس مرارا وتكرارا بأن تنفيذ حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والعربية".

ولفت البيان إلى أن ما يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم هو "حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، واعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وصولا للانسحاب الكامل لإسرائيل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وكان بايدن قال خلال خطاب "حالة الاتحاد" إن أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا في قطاع غزة، وإن معظمهم ليسوا أعضاء في حركة "حماس".

وأعلن أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي من أجل إنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية "ستدخل إلى غزة بحرًا عبر هذا الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين القطاع".

كما جدد الرئيس الأمريكي تأكيده على أن" الحل السياسي الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتمثل في حل الدولتين".

وتعد واشنطن أكبر داعم لإسرائيل عبر عسكريا وسياسيا، لكنها اعترضت في الفترة الأخيرة على بعض سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاسيما موقفه من مسار المفاوضات التي تشارك فيها بجانب مصر وقطر، من أجل الوصل لاتفاق بين تل أبيب و"حماس" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".