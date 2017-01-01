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بشروط أمنية.. "إسرائيل" ترحب بتدشين ممر بحري بين قبرص وغزة

الجمعة 08 مارس 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشروط أمنية.. "إسرائيل" ترحب بتدشين ممر بحري بين قبرص وغزة



القدس المحتلة/سما/

رحبت تل أبيب، الجمعة، بتدشين الممر البحري المرتقب بين قبرص الرومية وقطاع غزة، شريطة القيام بإجراء فحوصات أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "ترحب إسرائيل بافتتاح الممر البحري من قبرص إلى قطاع غزة".

وأضافت: "ستسمح المبادرة القبرصية بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد إجراء فحوصات أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية".

وزعم البيان أن إسرائيل "ستواصل تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وفقا لقواعد الحرب وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".

ولم تدل وزارة الخارجية الإسرائيلية بتفاصيل عن موعد العمل بالممر الذي سيتم تدشينه مع قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيليا وتشن عليه حربا مدمرة تسبب بكارثة إنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولم تعلق حركة "حماس" أو السلطة الفلسطينية على الفور على البيان الإسرائيلي أو الإعلان الصادر عن إدارة قبرص الرومية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني اقترح خريستودوليدس، بمؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة.

ووسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة، تواصل دول عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

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