"الأونروا": حصيلة مروعة للشهيدات النساء يوميا بغزة

غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة؛ إن 63 امرأة في قطاع غزة تستشهد يوميا جراء عدوان الاحتلال المتواصل، أغلبهن أمهات.

وقالت في بيان صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس؛ إنه في هذا اليوم "تستمر النساء في غزة في تحمل عواقب هذه الحرب الوحشية، حيث قتل ما لا يقل عن 9 آلاف امرأة، ولا يزال العديد منهن تحت الأنقاض".

وأوضحت أنه في المتوسط، تستشهد 63 امرأة يوميا في غزة، بينهن37 أما تترك عائلاتها وراءها.

وفي وقت سابق الجمعة، نعى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، 8900 امرأة قال إنهن "قتلن بدم بارد"، فيما يعيش من بقي من النساء في ظروف "إذلال حقيقي"، تمارسه إسرائيل التي تحاكم في "العدل" الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى 30878 شهيدا، في حين أصيب حتى الآن 72402، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأقر الرئيس الأمريكي بالعدد الهائل من الشهداء الفلسطينيين، الذي كان يشكك فيه سابقا، وقال؛ إن أكثر من 30 ألف فلسطينيين استشهدوا أغلبهم ليس من حماس، في حين أقر وزير دفاعه بأن عدد الشهداء من النساء والأطفال أكثر من 25 ألف شهيد.