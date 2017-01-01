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"القسام" تبث تسجيلا لقنص ضابط إسرائيلي في بيت حانون (شاهد)

الجمعة 08 مارس 2024 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تبث تسجيلا لقنص ضابط إسرائيلي في بيت حانون (شاهد)



غزة/سما/

بثت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مشاهد من قنص مقاتليها ضابطا إسرائيليا في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

ويظهر في التسجيل الذي نشره حساب القسام على تطبيق "تلغرام" إصابة ضابط إسرائيلي كان ضمن دورية راجلة في بيت حانون التي أعلن الاحتلال مؤخرا انتهاء عملياته فيها.
 

وأعلنت القسام في وقت سابق الجمعة، عن سلسلة من عمليات التصدي للاحتلال، شمال وجنوب قطاع غزة، مؤكدة الإجهاز على مجموعة جنود.


وقالت القسام؛ إنها أوقعت قوة راجلة للاحتلال، في كمين داخل إحدى الشقق، بمدينة حمد السكنية، واشتبكت معها وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر.

ولفتت إلى أن عدد أفراد قوة الاحتلال، 6 جنود، وقتلوا جميعا بعد الاشتباك معهم.

وفي بلاغ آخر، قالت القسام؛ إنها تمكنت من إسقاط قذيفتين، مضادتين للأفراد، عبر طائرة مسيرة، على مقر قيادة لجيش الاحتلال، شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة

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