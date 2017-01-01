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أمريكا تنفذ ضربات في اليمن وتسقط مسيرات حوثية

الجمعة 08 مارس 2024 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تنفذ ضربات في اليمن وتسقط مسيرات حوثية



سما / وكالات /

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، اليوم الجمعة، إسقاط 4 صواريخ كروز مضادة للسفن، وطائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت في بيان، "شنت القيادة المركزية ضربات دفاعية ضد 4 صواريخ كروز حوثية مضادة للسفن، وطائرة مسيّرة، أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأشارت إلى أن "قواتها أسقطت أيضًا 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن".

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة الحوثيين سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنًا مع قطاع غزة.

 

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