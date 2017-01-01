مع وصول مفاوضات وقف النار بغزة لطريق مسدود.. مدير الـCIA يجري جولة جديدة بالشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما/

أفادت شبكة CNN الأمريكية، الجمعة، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز يقوم حاليا بجولة بالشرق الأوسط، مع وصول مفاوضات وقف النار في غزة إلى طريق مسدود.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر، قولهما إن بيرنز، الذي يقود جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط، وذكر المصدران أن بيرنز كان في مصر، الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى قطر، الخميس.

ولفتت CNN إلى أن زيارة بيرنز تأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن المفاوضات للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود، ومن غير المرجح أن يتم حلها قبل بداية شهر رمضان، كما كانت ترغب الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي إنه من غير المتوقع أن يكون هناك اجتماع "رباعي" لبيرنز مع رئيسي الاستخبارت المصرية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري، كما حدث في باريس قبل أسبوعين.

وكان بيرنز التقى برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في واشنطن، خلال وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجرت محادثات في القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وأفيد بأن إدارة بايدن كانت تأمل في وقف إطلاق النار مع بداية رمضان، وقال مسؤولون أمريكيون ودبلوماسي مطلع على المحادثات، لشبكة CNN، إن احتمالات حدوث ذلك تتضاءل.

وذكرت إدارة بايدن أن إسرائيل وافقت بشكل أساسي على إطار الصفقة وأن مسؤولية قبولها تقع على عاتق حماس.