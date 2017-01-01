العدوان في اليوم 154 : شهداء بالعشرات في ظل توقف جهود التهدئة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٤ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجاز ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٨٣ شهيد و ١٤٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٠٨٠٠ شهيد و ٧٢٢٩٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستمرت الغارات الاسرائيلية في مختلف مناطق القطاع في ظل مغادرة وفد حركة حماس للقاهرة دون احراز تقدم في ملف وقف اطلاق النار.

جنوب القطاع

وارتقى خمسة شهداء و عدد من الاصابات وصلوا للمستشفى الكويتي برفح في استهداف منزل لعائلة ابو سليمة في منطقة العزبة غرب المدينة.

وانتشل مسعفون جثامين لأربعة عشر مواطنا من مناطق متفرقة من خان يونس فيما استشهد اربعة مواطنين من عائلة بربخ وسط خان يونس ومواطن في منطقة المواصي.

الوسطى

وارتفع عدد الشهداء بقصف منزل عائلة العطار في منطقة الحكر بدير البلح إلى سبعة وعدد من الجرحى.

واستشهد واصيب عدد كبير من الفلسطينيين في غارات متواصلة على مخيم النصيرات وسط القطاع

غزة والشمال

وواصلت قوات الاحتلال استهداف المواطنين الذين ينتظرون المساعدات قرب دوار النابلسي جنوب غرب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وعدد من الجرحى في إطلاق نار قرب المفرق.

وحاصرت دبابات الاحتلال مئات الفلسطينيين على دوار النابلسي غرب غزة وسط إطلاق نار عليهم، خلال انتظارهم المساعدات واجبرت ٣٠٠ منهم على النزوح نحو الوسطى.

واصيب مواطنان في تجدد القصف المدفعي على حي الزيتون جنوب غزة نقلا على اثرها لمشفى الشفاء.

وقصف الطيران الإسرائيلي عدة مناطق في شمال قطاع غزة.

واستشهد مواطن من عائلة العطعوط في قصف منزل في بلدة جباليا.

كما عاجل | تعرضت مدينة بيت حانون شمال القطاع لقصف مدفعي.