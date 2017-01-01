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نشطاء يساريون اسرائيليون يحاولون إيصال مساعدات إلى غزة

الجمعة 08 مارس 2024 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشطاء يساريون اسرائيليون يحاولون إيصال مساعدات إلى غزة



القدس المحتلة / سما/

توجه العشرات من النشطاء اليساريين الإسرائيليين إلى الحدود مع قطاع غزة حاملين معهم المساعدات الغذائية، في خطوة تهدف إلى إظهار الدعم للمدنيين الفلسطينيين وسط حرب إسرائيل على غزة.

ووصل الموكب المكون من 30 سيارة إلى مسافة ثلاثة كيلومترات من معبر كرم أبو سالم ولم تسمح لهم الشرطة بالمرور، وقد ارتدى سائقوها قمصانا كتب عليها "لا تجوعوا غزة!".

وكان المنظمون يتوقعون هذه النتيجة، واعترفوا بأن القافلة كانت عملا رمزيا في مجتمع يجعلهم في تركيزهم على محنة الفلسطينيين أقلية.

وقال نداف شوفيت، عضو مجموعة "نقف معا" التي خططت للمظاهرة، إن الهدف كان تسليط الضوء على "صوت مختلف" وإظهار أن "هناك أشخاصا في مجتمعنا يشعرون أن ما يحدث في غزة غير مقبول".

هذا وحذرت جماعات الإغاثة والأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق في غزة، بعد خمسة أشهر من الحرب.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها، مشيرا إلى أن الوضع المأساوي الحقيقي هو داخل الأحياء المدمرة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن ما لا يقل عن 15 طفلا توفوا بسبب الجوع والجفاف في مستشفى واحد.

وقال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

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