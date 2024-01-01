رئيس إسرائيل قد يلغي زيارة لهولندا خشية الاعتقال للاشتباه في تورطه بأعمال “إبادة جماعية” بقطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الخميس، بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ، قد يلغي زيارة مقررة الأحد، إلى هولندا خشية اعتقاله، للاشتباه في تورطه بأعمال “إبادة جماعية” بقطاع غزة.

وقالت الصحيفة: “من المقرر أن يقوم الرئيس هرتسوغ، بزيارة هولندا الأحد، ولكن هناك احتمال أن يقوم بإلغائها، نظرا للدعوة إلى اعتقاله فورا من قبل هارون رضا، من حركة 30 مارس”.

ورضا، ممثل “حركة 30 مارس” في هولندا، التي أسسها نشطاء في أوروبا من أجل “منع الإبادة الجماعية في غزة”، وتأخذ اسمها من “يوم الأرض”، وهو اليوم الذي شهد احتجاجات بعد استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في 30 مارس/ آذار 1976.

ويؤكد رضا، أن “أفعال هرتسوغ، وتقاعسه، فضلاً عن تصريحاته العلنية، ساهمت في الظروف القاسية في غزة، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، ومحاولة تبرير الأعمال العسكرية غير المتناسبة، وتدمير الأماكن المقدسة والمباني العامة”، بحسب المصدر ذاته.