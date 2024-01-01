24 شاحنة أردنية إلى غزة برفقة 105 طبيب وممرض

عمان / وكالات /

تم الإعلان في عمان عن التمكن من إدخال كمية مساعدات أردنية ضخمة إلى قطاع غزة صباح الخميس مع وفد طبي مؤلف من 103 شخصا في نطاق عمليات إستبدال طواقم المستشفيات الميدانية دون معرفة ما إذا كانت المساعدات الجديدة ستتوجه إلى مناطق شمالي قطاع غزة.

وأدخلت بموجب ما أعلن نحو 24 شاحنة محملة بأطنان من المواد الغذائية ومستلزمات الإغاثة حصرا.

وكانت الهيئة الهاشمية الأردنية للأغاثة قد إتخذت ترتيبات خاصة لتأسيس نحو 85 مطبخا صغيرا خاصا بالتوزيع في عدة نقاط شمالي القطاع دون معرفة ما إذا كانت التجربة ستنجح بعد.

وذكرت مصادر مطلعة أن الإناث اللواتي أرسلن إلى المشافي الأردنية في قطاع غزة وجدن صعوبة في الإستمرار والصمود إزاء حجم الأهوال والمعاناة واتخذت خطوات لتبديلهن عدة مرات.

ودخل للقطاع الخميس طاقم طبي متكامل قوامه 103 عنصرا لكن لم يعرف بعد ما إذا كان الطاقم ينطوي على متطوعين.