رئيس سابق لـ”الشاباك” الإسرائيلي يكشف عن سبب بقاء السنوار حيا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس سابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بقي حيا لأن إسرائيل لم تغامر بهجوم مفاجئ ضد الحركة في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن الجنرال نداف أرغمان، رئيس الشاباك السابق، أن يحيى السنوار ما يزال على قيد الحياة لأن إسرائيل نفسها قررت ألا تريد القيام بمغامرة في قطاع غزة.

وأوضح الجنرال أرغمان أنه حذر لأكثر من مرة بضرورة قيام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة عناصر وقوات حركة “حماس” في غزة قبل هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون جدوى.

وشدد رئيس الشاباك السابق أن حركة حماس اختارت “الصمت” ولم تقم بعمليات عسكرية مفاجئة في قطاع غزة.

ويشار إلى أنه في 29 من فبراير/شباط الماضي، أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، “يخطط لجر إسرائيل إلى عملية رفح”، مشيرة إلى أنه “سيخرج منتصرًا في نهاية المطاف”.

وأشار تقرير نشرته الصحيفة إلى أن ” السنوار، نقل رسالة إلى قيادة الحركة في قطر، مفادها: “الإسرائيليون لدينا في المكان الذي نريده”، ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على اجتماع عُقد، في وقت سابق من شهر فبراير ناقشت فيه قيادة “حماس” العليا المخاوف من أن “الحركة قد تخسر المعركة البرية في غزة، مع اجتياح معاقلها وقتل عناصرها، لكن السنوار كان يعتقد خلاف ذلك”.

ووصفت صحيفة “وول ستريت جورنال” استراتيجية السنوار، بأنها “انتصار تاريخي” بعد أن قاد أكبر عملية ضد إسرائيل، ثم صمدت الحركة في وجه عملية الجيش الإسرائيلي، حيث سيُنظر إلى “حماس” على أنها “قيادة القضية الوطنية الفلسطينية”.