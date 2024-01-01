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القسام: “أنصار الله” أبلغتنا أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر سببه نوايا الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على رفح

الجمعة 08 مارس 2024 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: “أنصار الله” أبلغتنا أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر سببه نوايا الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على رفح



القدس المحتلة/سما/

قال قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ”الجزيرة” ان  جماعة أنصار الله اليمنية أبلغت “القسام” أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر سببه نوايا الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على رفح واستمرار سياسة التجويع.
واضاف “ان جماعة أنصار الله أرسلت للقسام رسالة لطلب رأيها حول وساطات لإطلاق سراح طاقم سفينة محتجزة لديهم”.
وتابع ان جماعة أنصار الله أكدت أن أي قرار يخص السفينة المحتجزة وطاقمها هو حصري لدى القسام.
وابلغت جماعة أنصار الله “القسام” بأن قرارها الإستراتيجي هو الاستمرار في معركة البحر الأحمر حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن قطاع غزة، حسب قوله.

واكد ان التواصل والتنسيق بين القسام وجبهات القتال في لبنان واليمن والعراق مستمر منذ الساعات الأولى لبدء معركة طوفان الأقصى.
واضاف ان قرار جميع الجبهات هو عدم وقف القتال حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.
واعلن ان واشنطن حاولت بشكل مباشر وعبر وسطاء وقف القتال في كل جبهة على حدة لكن محاولاتها رفضت.

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