الإعلام العبري : نتنياهو وغالانت يرفضان أي مرونة للتوصل إلى صفقة مع حماس

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يرفضان إبداء مرونة في المواقف الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة حول وقف إطلاق النار مع حماس.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو وغالانت يرفضان إبداء مرونة في المواقف الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة".

وأضافت القناة أن "طواقم المفاوضات تطالب المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع صلاحياتها".

هذا وأكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل الخميس أن "الخلافات تضيق" في المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، بعدما غادر وفد من حركة حماس القاهرة، معربا عن استيائه من الردود الاسرائيلية.

واعتبر السفير أنه من الخطأ افتراض أن المحادثات قد فشلت. وقال: "مع كل يوم تزداد صعوبة التفاؤل (بشأن الهدنة)، ويجب أن نصل إلى شيء ما"، مؤكدا أنه "يجب ممارسة الكثير من الضغوط على جميع الأطراف في المفاوضات، للبقاء فيها".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر، أن "وفد حماس غادر القاهرة للتشاور بشأن الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم، كما أن المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".

ومع دخول الحرب في غزة شهرها السادس لا يزال القطاع يشهد ظروفا مأساوية، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.