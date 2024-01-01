  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد حماس يغادر..

انتهاء مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة دون التوصل إلى اتفاق..

الخميس 07 مارس 2024 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء مفاوضات القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة دون التوصل إلى اتفاق..



غزة / سما /

ذكرت مصادر للجزيرة أن مفاوضات القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، وأن الوسطاء بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حاولوا جسر الفجوة بين حماس وإسرائيل لكن جهودهم لم تنجح.

وقالت المصادر إنّ إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين دون شروط.

وقال مسؤول كبير في حماس لرويترز إن إسرائيل تصر على رفض "وقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين".

وصرح مصدر مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية المصرية بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف.

وقال المسؤول إن وفدا من حماس غادر القاهرة في الوقت الحالي لإجراء مشاورات لكن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل

وكان مصدر في حماس طلب عدم الكشف عن اسمه قال -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- إن حماس تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات كأحد الخيارات للرد على مواصلة العدوان وسياسة تجويع المواطنين في قطاع غزة.

وأضاف أن حماس أبدت تجاوبا كبيرا للوساطة التي تقودها الدوحة والقاهرة، وأن الحركة أرسلت وفدها إلى العاصمة المصرية للمشاركة بالمفاوضات، لكن "التعنت الإسرائيلي هو الذي يفشل عملية التفاوض في كل مرة".

تطالب حماس في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بتسمية 500 أسير للإفراج عنهم من المؤبدات وذوي الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 من المحتجزين الإسرائيليين من المدنيين وكبار السن والمجندات.

ووصل وفد من حماس الأحد إلى القاهرة لعقد اجتماعات مع الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة لإتمام مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة واتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل، في حين لم ترسل تل أبيب وفدا يمثلها.

ونجحت وساطة قطرية -بدعم مصري أميركي- في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة بينهم نحو 80 إسرائيليا.

#حماس #اسرائيل #الحرب #غزة #الحرب على غزة #قطاع غزة #المفاوضات #مصر #القاهرة #قطر #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات القاهرة: هذه أبرز العقبات التي تعيق اتفاق التهدئة بغزة..

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يخطط للبقاء في قطاع غزة 10 سنوات.. كيف سيبدو القطاع؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا بينهم 6 بجروح خطيرة في كمين بخانيونس

زيادة المساعدات إلى غزة: مباحثات إسرائيلية مصرية في القاهرة وممر بحري من قبرص إلى القطاع

صحيفة: المفاوضات متوقفة لرغبة حماس بالتزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار

رئيس الأركان الإسرائيلي: دفعنا ثمنا باهظا وفقدنا قادة ومقاتلين في غزة

جيش الاحتلال يحاصر مدينة حمد ويعتقل ويعذّب العشرات

الأخبار الرئيسية

ضباط الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يؤهل ضباطا ليحلوا مكان عشرات القتلى بالحرب على غزة

حماس

صحيفة: المفاوضات متوقفة لرغبة حماس بالتزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار

الحرب

إدارة بايدن تدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية خلال اقتحام رفح

لليوم ال 153.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة

قتيلان بين طاقم ناقلة بضائع تعرضت لضربة بصاروخ من اليمن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية