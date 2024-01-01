منظمة دولية: نساء غزة يلدن الأجنة ميتة

غزة / سما /

قالت منظمة "أكشن إيد" الدولية "إن نساء قطاع غزة يلدن الأجنة ميتة، بسبب تزايد خطر المجاعة، وانهيار العمليات الإنسانية".

وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن الزيادة الحادة في سوء التغذية أدت إلى زيادة الوفيات بين الأطفال وحالات المواليد الموتى، وسُجلت حالات كثيرة في المستشفيات الحكومية لأطفال توفوا بسبب سوء التغذية، وأن أكثر من 95% من النساء اللواتي يصلن إلى المستشفى، ويخضعن للفحوصات الطبية اللازمة يعانين فقر الدم".

وحذرت من الانهيار التام للعمليات الإنسانية في قطاع غزة، في ظل أن ربع سكان القطاع على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وأوضحت أن ربع السكان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وأن طفلا واحدا من كل ستة أطفال تحت سن الثانية في الشمال يعاني سوء التغذية الحاد.

وأشارت إلى أن الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية ليس كافيا، وهناك حاجة إلى النقل البري للمساعدات، إذ إن هناك حاجة ماسة في كل يوم إلى حمولة 4000 شاحنة لتغطية الاحتياجات الأساسية.