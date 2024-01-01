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الاتحاد الأوروبي يدين بناء وحدات استعمارية في الضفة: يزيد التوتر ويهدد السلام

الخميس 07 مارس 2024 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يدين بناء وحدات استعمارية في الضفة: يزيد التوتر ويهدد السلام



بروكسل / سما /

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، وحثها على التراجع عنه.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يدين "موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم أمس، على خطط بناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، ما يزيد توسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: "يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، ويؤكد مجدداً أن المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، لأنها تهدد حل الدولتين".

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات يتعارض تماماً مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

وأكد البيان موقف الاتحاد الأوروبي، على أنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان".

#الاتحاد الأوروبي #الضفة

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