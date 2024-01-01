"التعاون الإسلامي" تُدين قرار بناء وحدات استعمارية جديدة في الضفة

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استعمارية جديدة.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي وغير قانوني، بموجب القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.