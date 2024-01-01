هيئة الاسرى: الاحتلال يواصل التنكيل والانتقام من الاسير زكريا الزبيدي

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، أن محاميها كريم عجوة تمكن أمس من زيارة الأسير القائد زكريا الزبيدي، والذي يحتجز في زنازين عزل سجن عسقلان.

وقال محامي الهيئة نقلاً عن الأسير الزبيدي" أتواجد في عزل عسقلان منذ ثلاثة أسابيع، وكنت قبل ذلك في عزلي ريمون وريمونيم، الأوضاع والظروف الحياتية والمعيشية صعبة ومعقدة في زنازين الاحتجاز الثلاثة ".

وأضاف " لا يوجد أي شيء بغرفة العزل، التقييدات ما زالت مفروضة علي، ولا يسمح لي بالخروج للفورة، والطعام الذي يقدم لي قليل جداً ونوعيته سيئة، ولا أملك سوى الملابس التي أرتديها، ويتم تفتيش زنزانتي يومياً علماً انها فارغة من كل شيء، وخلال ذلك يتم تقييد يدي للخلف، وكذلك الأمر عند الخروج لزيارة المحامي، وأن على هذه الوضعية منذ عدة اشهر ".

وتحمل الهيئة حكومة الاحتلال وادارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير القائد زكريا الزبيدي، والذي يمارس بحقه سياسة فاشية منذ عملية الهروب البطولية من سجن جلبوع.