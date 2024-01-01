"الشاباك" يحقق في إخفاقات 7 أكتوبر

القدس المحتلة / سما /

أوعز رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، بفتح تحقيق عملياتي في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وما سبقه وتبعه من أحدث.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن بار أمر بإجراء تحقيق داخلي في جميع وحدات الجهاز الأمني الإسرائيلي.

ومن المقدر أن تستمر هذه التحقيقات عدة أسابيع وربما أشهر، خاصة وأنها تجري مع استمرار المعارك بغزة، كما قال مسؤولون في الشاباك.

وبذلك ينضم جهاز الشاباك، إلى تحقيقات أخرى يجريها الجيش الإسرائيلي رغم تجميدها مؤقتًا بسبب استمرار المعارك في قطاع غزة.

وتقول الصحيفة، إن التحقيقات بدأت بالفعل بالتزامن مع استمرار القتال بقطاع غزة، وإحباط أي هجمات من الضفة الغربية، ومع حلول شهر رمضان المبارك.

وسيركز الشاباك في تحقيقاته على ما حدث في الليلة بين 6 و 7 أكتوبر/ تشري أول الماضي، بعد تجاهل تحذير بشأن احتمال هجوم مسلح من حماس، إلى جانب عدم النجاح في فهم تحركات عناصر الحركة، وكذلك عدم وجود "عميل بشري" داخل الحركة أبلغ ع خططها مسبقًا.

صحيفة القدس