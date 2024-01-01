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الكشف عن عدد الضباط الإسرائيليين القتلى بغزة

الخميس 07 مارس 2024 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن عدد الضباط الإسرائيليين القتلى بغزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، عن مقتل العشرات من الضباط النظاميين والاحتياط في الجيش، خلال المعارك في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

 

وبحسب الإذاعة العبرية، فإنه قتل منذ بداية هذه الحرب ضابطان عامان، و4 برتبة عميد أو قائد لواء، و 6 برتبة جنرال (مقدم)، و13 قائد سرية، و39 قائد فصيل، و7 آخرين انضموا إلى الحرب من إجازات مختلفة.

 

وبينت أن هذه الخسائر دفعت الجيش الإسرائيلي، لتكثيف عمليات تجنيد الضباط، وإجراء دورات سريعة لهم.

 

وأنهى الجيش الإسرائيلي أكبر دورة لقادة السرايا في تاريخها، أكملها 136 متدربًا من بينهم 54 احتياط، أي حوالي 20% أكثر من حجم الدورة العادية، و50% أكثر من الخريجين في دورة الاحتياط المعتادة.


ويستعد الجيش الإسرائيلي لافتتاح دورة أخرى لقادة السرايا في الشهر المقبل، والتي ستحطم رقمًا قياسيًا آخر، من المتوقع أن يصل فيه عدد المتدربين إلى 155، أي حوالي 40% أكثر من المعتاد، كما سيتم لأول مرة افتتاح دورة مكثفة لضباط الاحتياط، وستستمر لشهرين ونصف فقط بدلاً من عام ونصف.

 

القدس

#الضباط الإسرائيليين

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