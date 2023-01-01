رئيس الاستخبارات الروسية: "طوفان الأقصى" أكبر فشل استخباراتي إسرائيلي

وكالات / سما /

قال رئيس جهاز الاستخبارات الروسية، سيرغي ناريشكين، إن عملية 'طوفان الأقصى"، والهجوم على القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بغزة، فشل مطلق لاستخبارات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح ناريشكين، أن استخبارات الاحتلال، تعتبر واحدة من أقوى الأجهزة في العالم، لكنها فشلت بشكل مطلق، وبسبب هذا الفشل بشكل عام، لا يزال على مسؤوليها تحمل التبعات.

ولفت إلى أن فشل استخبارات الاحتلال، يرتبط بمثل هذه العمليات المعقدة التي تحدث حول العالم، مشددا على أن العالم يغلي ويعيش حالة فوضى، وأجهزة الاستخبارات تغيرت ظروف عملها بشكل كبير نحو الأسوأ خلال السنوات الماضية، وهذا أمر مثير للقلق.

وكانت كتائب القسام، نفذت عملية يوم 7 تشرين ثاني/أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية ومستوطنات حول غزة، اخترقت عبرها السياج الأمني المحصن حول غزة، من أكثر من 60 نقطة في لحظة واحدة.

وتمكنت القسام، من الدخول إلى أعماق المناطق المحتلة عام 1948، حول غزة، ما أدى إلى انهيار ما يعرف بفرقة غزة العسكرية ومقتل عدد كبير من جنودها فضلا عن أسر العشرات من الجنود والمستوطنين.

ووصفت العملية بالهزة الكبيرة للاحتلال، خاصة وأن الهجوم غير مسبوق فيه تاريخه، وتكبد فيه خسائر بالغة.