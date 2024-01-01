لليوم ال 153.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة

غزة / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم ال 153، حربها على قطاع غزة، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 30 ألف مواطن، وإصابة مئات الآلاف بجروح مختلفة، وفقدان الآلاف في ظروف مختلفة، إلى جانب اعتقال الآلاف.

وأعلن عن استشهاد 17 مواطنًا في سلسلة غارات وقعت الليلة الماضية في النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي طال عدة مناطق من وسط القطاع.

وطالت تلك الغارات عدة منازل، إلى جانب التسبب بتدمير البنية التحتية في بعض المناطق.

وارتفع عدد شهداء استهداف تجمعًا للمواطنين كانوا ينتظرون بالأمس دخول المساعدات الإنسانية، عند دوار النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، إلى 5.

فيما أصيب 6 مواطنين بقصف إسرائيلي طال منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم السابع على التوالي محاصرة مدينة حمد غربي خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث يتواجد داخلها العشرات من الشهداء الذين لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال على مدار أيام حصار المدينة، مئات المواطنين ونقلتهم إلى جهات مجهولة للتحقيق معهم.

وتسببت العملية في تلك المنظقة، بنزوح مئات العائلات التي كانت متواجدة بالمدينة.