اعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت ستة مواطنين وهم: محمد طه أبو لطيفة، وعزات في الأربعينيات من عمرهما من قرية الجبعة، وجهاد علي صومان (28 عاما)، وناصر طالب زواهرة (35 عاما) من بيت تعمر، ودخل الله حابس العمور (31 عاما) من بلدة تقوع، ويونس زكي ديرية (20 عاما) من بيت فخار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله واعتقلت 10 مواطنين بينهم 4 نساء هم: الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل، والشابة صمود مطير، ورائدة غانم البرغوثي، وهندر رشاد البرغوثي، والشاب طارق محمود البرغوثي، ولؤي الحطاب ونجله خالد لؤي الحطاب، ومحمد جلال نخلة، وحمادة محمد نخلة، ومحمد حسن الجمزاوي.

واعتقلت من نابلس كلا من: الأسير المحرر براء عبد شلطف، وأيمن المصري، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في طوباس وطمون، حيث اعتقلت كل من: مؤمن ناصر دراغمة، ومثقال أبو دواس، وفواز أبو دواس، وأحمد جهاد صوافطة، وهيثم راشد عنبوسي، ونمر عمر دراغمة، من طوباس، وعبد الله سعيد بشارات، وحمزة علي غريب، وهايل علي بني عودة، وقصي محمد بشارات، ومحمد عبد الرحمن بشارات، وأحمد علي اشتية، وعبد الرحيم اشتية، من طمون، بعد مداهمة منازل ذويهم.