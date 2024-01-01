انخفاض آخر على درجات الحرارة وأمطار متفرقة

غزة / سما /

يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام (العظمى في القدس المحتلة 15 درجة مئوية)، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد فيكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.