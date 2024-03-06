جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا بينهم 6 بجروح خطيرة في كمين بخانيونس

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده وإصابة 13 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “ديفيد ساسون (21 عاما)، جندي في وحدة عوكيتس (إحدى وحدات الجيش التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب) سقط في معركة جنوب قطاع غزة”.

وأضاف أنه “أصيب (في ذات المعركة) 3 جنود من كتيبة الكوماندوز، واثنان من وحدة عوكيتس بجروح خطيرة”. كما أصيب في المعركة ذاتها، 7 جنود بإصابات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن جنديا آخر من وحدة الكوماندوز، أصيب في معركة أخرى جنوب قطاع غزة بجروح خطيرة.

وختم الجيش بيانه بالقول: “تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم”.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بـ”وقوع الجنود في كمين بمدينة حمد غربي خان يونس”.

بدوره، أعلن مستشفى سوروكا عن استقبال “9 جنود مصابين اثنان منهم جراحهما خطيرة”. وأضاف “نعالج الآن 42 جنديا في مختلف الأقسام 9 منهم حالتهم خطيرة”.

وقال المستشفى إنه استقبل منذ بداية الحرب 2819 جنديا بدرجات متفاوتة الخطورة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش المعلنة منذ بداية الحرب إلى 587 جنديا وضابطا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين من قوات الجيش إلى 3053 ضابطا وجنديا بينهم 1467 منذ بداية الهجوم البري، وفق بيانات الجيش.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الأركان هرتسي هاليفي إن تل أبيب دفعت ثمنا باهظا في الحرب الأخيرة، وفقدت قادة ومقاتلين، وفق هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).