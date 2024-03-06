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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: دفعنا ثمنا باهظا وفقدنا قادة ومقاتلين في غزة

الأربعاء 06 مارس 2024 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: دفعنا ثمنا باهظا وفقدنا قادة ومقاتلين في غزة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن "إسرائيل" دفعت ثمنا باهظا خلال الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش فقد قادة ومقاتلين خلال العملية العسكرية.


وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في كلمة خلال حفل تخريج الدورة 148 لضباط البحرية أن الحرب بدأت "في مرحلة صعبة، ولكن منذ ذلك الحين يتصرف الجيش الإسرائيلي بعزم".

وقال هاليفي إنه "إلى جانب الإنجازات في الحرب، دفعنا ثمنا باهظا وفقدنا قادة ومقاتلين. إن جيش الدفاع الإسرائيلي ملتزم بدعم إرث الذين سقطوا".

وأوضح أنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن "يضمن في جميع الأوقات أن تضحياتهم لن تذهب سدى".

وتزداد حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وقد بلغت حتى الآن نحو 600 فرد من القادة الميدانيين والجنود، بالإضافة إلى مئات المصابين.

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