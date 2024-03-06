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العراق يعلن تبرعه بـ 25 مليون دولار لوكالة "الأونروا"

الأربعاء 06 مارس 2024 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يعلن تبرعه بـ 25 مليون دولار لوكالة "الأونروا"



بغداد/سما/،

 أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت التبرع بـ 25 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة التي يعاني منها في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتعويضا عن الدول التي سحبت تبرعاتها من الوكالة .

وقال حسين في تصريح له عقب اختتام مجلس الجامعة العرببة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ161، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة موريتانيا، إن العراق أعلن مرارا وتكرارا موقفه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، وقد شرّع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال.

ودعا الدول العربية كافة أن تحذو حذو العراق في دعم وكالة "الأونروا" للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين، في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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