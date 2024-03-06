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أمريكا: هايلي تنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 06 مارس 2024 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا: هايلي تنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية



واشنطن/سما/

أعلنت نيكي هايلي، الأربعاء، إنهاء حملتها الانتخابية التمهيدية بالحزب الجمهوري، ليصبح دونالد ترامب مرشح الحزب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وقالت هايلي في كلمة بمدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية: "حان الوقت الآن لتعليق حملتي"، وفق ما ذكرته شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

وأضافت: "رغم أنني لن أكون مرشحة بعد الآن، إلا أنني لن أتوقف عن استخدام صوتي للأمور التي أؤمن بها".

ووفق أحدث نتائج نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فاز ترامب (77 عاما) في 12 ولاية من أصل 15 ومقاطعة واحدة، أمام منافسته هايلي، في تصويت "الثلاثاء الكبير" تمهيدا للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

كما فاز المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن (81 عاما) في كل الولايات، ولم يخسر سوى في مقاطعة ساموا أمام منافسه رجل الأعمال جيسون بالمر، ما يجعله المنافس الرئيسي أمام ترامب الذي يحاول العودة إلى الرئاسة.

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