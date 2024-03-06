أمستردام/سما/

نظمت مجموعة من الأشخاص وقفة في مجلس النواب الهولندي من أجل دعم فلسطين.

وردد المحتجون هتافات من قبيل: "اخجلي هولندا، يداك ملطختان بالدماء"، و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"وقف إطلاق نار الآن"، و"فلسطين حرة".

احتجاج داخل مجلس النواب الهولندي دعماً لفلسطين

وفي السياق نفسه، قامت مجموعة من المتظاهرين في منصة الزوار بتعليق العلم الفلسطيني على المنصة خلال جلسة عقدها النواب.

وفي كلمة خلال الاحتجاج، أوضح رئيس مجلس النواب، النائب عن حزب الحريات اليميني المتطرف والمعادي للإسلام، مارتين بوسما، أنهم سيقدمون شكوى بحق المتظاهرين.

وأكد ضرورة إدانة الاحتجاج، وأنه سيحظر دخول من شاركوا فيه إلى البرلمان.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، ذكر النائب عن حزب "دنك"، دوغوكان أرغين، أن الوقفة نظمت لدعم فلسطين، مبيناً أن الكثير يشعرون بالعجز بسبب قتل الفلسطينيين دون جرم، وصمت الحكومة الهولندية وقال: "لذلك، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، فإن رد فعل الناس في هولندا هو اختيار عدم التزام الصمت".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".