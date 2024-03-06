"المقاومة الإسلامية في العراق" و"حزب الله" يستهدفان الاحتلال الإسرائيلي بالطيران المسيّر

بيروت/بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأربعاء، استهدافها مطار كريات شمونا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان "حزب الله" اللبناني شنه هجوما جويا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة الإسرائيلي، و"إصابة هدفها بدقة".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

بدوره أوضح "حزب الله" في بيانه قائلا: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎وردا على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء (بتوقيت لبنان)، هجوما جويا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة".

‏كما صدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

عند الساعة 04:25 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏. ‏

عند الساعة 04:31 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة. ‏