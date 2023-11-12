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نشطاء يرشون طلاء أحمر على مبنى حكومي بريطاني احتجاجاً على ما يحدث في غزة

الأربعاء 06 مارس 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشطاء يرشون طلاء أحمر على مبنى حكومي بريطاني احتجاجاً على ما يحدث في غزة



إدنبرة/سما/

 قام نشطاء برش طلاء أحمر على مبنى حكومي في إدنبره، كما قاموا بتسلق الواجهة في احتجاج على ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وكالة “بي ايه ميديا” البريطانية أن النشطاء بحركة ” ذيس اذ ريجيد”(هذا زيف) قاموا بإزالة علم الاتحاد من على سطح  مبنى الملكة إليزابيث في سيبالد ووك في إدنبره، صباح اليوم الأربعاء، وقاموا بوضع العلم الفلسطيني بدلاً منه.

وقالت الحركة إنها تستهدف الحكومة البريطانية بسبب موقفها من الحرب في غزة، عقب أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية، العام الماضي، متهمة الوزراء بالتواطؤ.

 

وكانت الحكومة البريطانية قد قاومت الدعوات المطالبة بدعم وقف إطلاق النار الفوري، كما امتنعت في السابق عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة المطالبة بذلك.

 

وقالت الحكومة البريطانية، هذا الأسبوع، إنها تريد الاتفاق على ” هدنة إنسانية مستدامة ” في أسرع وقت ممكن  من أجل السماح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى “حماس” وزيادة المساعدات إلى غزة بصورة كبيرة.

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