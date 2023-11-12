جيش الاحتلال يحاصر مدينة حمد ويعتقل ويعذّب العشرات

خانيونس/سما/

واصلت قوات الاحتلال قصفها لمناطق عدة في غزة، حيث سقط عشرات الشهداء، كما توغّلت في حي حمد غرب خان يونس، واعتقلت عددا من السكان.



وجرى انتشال جثامين 23 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس.



في حين استشهد 6 وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في منطقة المشاعلة في دير البلح.



وقالت وزارة الصحة في القطاع غزة إن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 30 ألفا و631 شهيدا و72 ألفا و42 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.



في الموازاة، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل توغّلها في حي «حمد» غرب مدينة خان يونس.



وأضاف في بيان: «تستمر قوات الفرقة 98 في تطويقها حي «حمد» وعمليات الدهم للبنى التحتية المعادية في المنطقة» .



وزعم أن «جنود فرقة الكوماندوز داهموا البنى التحتية التابعة لحركة حماس في الحي وعثروا فيها على العديد من الوسائل القتالية».



من جهة ثانية، أشار الجيش إلى أن «مجموعة القتال التابعة للواء ناحال تواصل نشاطها وسط القطاع» دون مزيد من التفاصيل.

وتحدث البيان عن «توغل للجيش في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة».



وأمس الأول الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف هجومه على مناطق غربي مدينة خان يونس، وفرض طوقا على حي حمد (مدينة حمد القطرية) ونفذ عمليات دهم للمنطقة.

وذكر شهود عيان ن العديد من سكان المنطقة محاصرون في منازلهم. وقالت قناة «الأقصى» الفضائية إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة حمد. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على المعتقلين بالضرب المبرح خلال التحقيق معهم، واقتادت عددا منهم عبر شاحنات إلى مراكز للاعتقال.