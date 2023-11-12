الأردن يسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة عبر الضفة الغربية

عمان/سما/

أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية أنها سيرت قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى الفلسطينيين في غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا.



وأفاد بيان صادر عن الهيئة بأن القافلة حملت طرودا غذائية ومادة الطحين بتبرع من منظمة (Human Appeal) وجمعية الإمداد الخيرية - جنوب إفريقيا، وتكية أم علي، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

ونقل البيان عن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي قوله إن هذه القافلة البرية عبرت أمس من جسر الملك حسين الواصل بين الأردن والضفة الغربية تمهيدا لإيصالها لسكان غزة، في الوقت الذي كان فيه سلاح الجو الملكي الأردني ينزل المساعدات جوا إلى القطاع.

وكشف أن هذه القافلة هي "استمرار للجهود الأردنية في دعم سكان غزة، بسبب الظروف الراهنة التي يمرون بها وقد تم تجهيز هذه القافلة بمواد غذائية وإغاثية ليصار توزيعها على القطاع".



وأكد الشبلي استمرار الهيئة في استقبال التبرعات والتنسيق لإدخال المساعدات برا وجوا إلى غزة.

ونفذ الجيش الأردني أمس الثلاثاء 8 إنزالات جوية إغاثية مشتركة مع دول مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على قطاع غزة وهي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم.

وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.