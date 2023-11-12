  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يخطط للبقاء في قطاع غزة 10 سنوات.. كيف سيبدو القطاع؟

الأربعاء 06 مارس 2024 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يخطط للبقاء في قطاع غزة 10 سنوات.. كيف سيبدو القطاع؟



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط للبقاء في قطاع غزة لحوالي 10 سنوات.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن التقديرات تشير إلى أن "المرحلة الأولى من الحرب، القضاء على حماس سوف تستغرق سنة أو سنتين، وثماني سنوات أخرى حتى تستقر حكومة بديلة، هذا إذا حدث ذلك بالمطلق".

وأوضحت أنه "خلال هذه الفترة، سيتعين على إسرائيل الحفاظ على وجودها المستمر في غزة، حتى لا تعود حماس إلى السيطرة"، مضيفة: "سيكون هناك دائما إرهابيون في غزة وسيتعين على الدولة مواصلة قتالهم".

وعما كيف ستبدو غزة بعد خمس أو عشر سنوات، قالت الصحيفة: "تماما كما تبدو الضفة الغربية الآن. سيتم نزع الأسلحة الثقيلة ووضعه تحت سيطرة فلسطينية معادية جزئيا، تذكرنا بالسلطة الفلسطينية، مع ضربات وعمليات إسرائيلية لا نهاية لها على مراكز الإرهاب في عمق القطاع. بالإضافة إلى المداهمات مثل تلك التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس وجنين، وتدمير منازل الإرهابيين (إذا تم إعادة بنائها بحلول ذلك الوقت)، والاعتقالات الليلية ستستمر في خان يونس والشجاعية".

وذكرت أنه "لا يتوقع نتنياهو والمقربون منه أن يكون هناك حكم عسكري إسرائيلي في غزة. لكن إسرائيل ستسيطر على غزة من بعيد"، مشيرة إلى أنه "لن يسمح للزعيم السابق لفتح في غزة، محمد دحلان، بالعودة إلى القطاع".

وقال أحد مساعدي رئيس الوزراء: "لن تطأ قدمه هناك".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بافتراض استمرار الحرب لمدة 10 سنوات، ستجري انتخابات 2028 في الولايات المتحدة أيضا وسط القتال في غزة"، لافتة إلى أنه "في الوقت الحالي، يستعد مكتب رئيس الوزراء، بل ويتمنى، تغيير الحكومة في الولايات المتحدة"، مبينة أن "نتنياهو مقتنع بأن لا أحد يمتلك القدرة على إدارة شؤون البلاد أو الحرب مثله".

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: "السنوار نجح في حصار إسرائيل"!

مباحثات التهدئة في غزة: فريق التفاوض الإسرائيليّ يطالب بتوسيع صلاحيّاته..حماس استنفدت قدرتها على التنازل

وثيقة مسربة لغالانت تحذر من انفجار كبير بالضفة

نتنياهو: الصلاة في الأقصى خلال رمضان ستكون مثل السنوات السابقة .. بن غفير: انتصار لحماس

"حزب الله": "من تهددون ومن تخيفون؟!". .الهدنة بغزة ستقابل بهدنة في جنوب لبنان

بايدن يرمي الكرة في ملعب حماس والبيت الأبيض يدرس خيارات إدخال المساعدات إلى غزة بحرا

مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية

الأخبار الرئيسية

لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ الأمريكي ترفض تمرير تشريعات تخص الشرق الأوسط بسبب غزة

جيش الاحتلال يحاصر مدينة حمد ويعتقل ويعذّب العشرات

20231112123110reup-2023-11-12t122856z_521028459_rc2b84au9w3x_rtrmadp_3_britain-politics-king-speech.h-e1709723626158-730x438

موقع بريطاني: المتطرّفون هم سوناك وستارمر لا المدافعون عن غزة وفلسطين

واشنطن بوست: لا يمكن للمرأة السوداء أن تكون واجهة الوحشية الأمريكية في غزة

وقف اطلاق النار

حماس: اليوم ستتضح صورة مفاوضات القاهرة بشأن غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية