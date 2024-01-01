الأمم المتحدة: 80 بالمئة من أسر غزة تفتقد المياه النظيفة

غزة / سما /

قالت الأمم المتحدة، إن 80 بالمئة من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لمتحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

ولفت إلى أن المساعدات الغذائية التي يتم تسليمها لغزة قليلة جدا مقارنة بالاحتياجات، داعيا إلى توفير نقاط دخول آمنة لإيصال المساعدات إلى كافة المناطق بما فيها شمال غزة.

وأشار إلى أن الهجمات المستمرة في غزة تؤثر على عمليات المساعدات الإنسانية، مؤكدا حاجة الأمم المتحدة وشركائها إلى ضمانات أمنية.

وأوضح متحدث الأمم المتحدة أن هناك مشكلات خطيرة بخصوص المياه والصرف الصحي بسبب الاكتظاظ في الملاجئ.

وأضاف أن نحو 340 شخصا يضطرون إلى استخدام مرحاض واحد، مقابل دش استحمام واحد لكل 1300 شخص، بينما تفتقر 80 بالمئة من الأسر إلى المياه النظيفة.