صحيفة: الإدارة الأمريكية تشعر بانعدام الثقة في نتنياهو

واشنطن / سما /

تشعر الإدارة الأميركية، بانعدام ثقة تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تعهداته التي لم يلتزم بها في ما يتعلق بالحرب في غزة.

وانتقدت نائبة الرئيس كاميلا هاريس، في لقائها مع الوزير بيني غانتس، تعامل إسرائيل مع القضايا الإنسانية في غزة، ووجهت رسائل قاسية بشأن عدم الوضوح بشأن استمرار الحرب، هذا ما قاله مصدر إسرائيلي رسمي لصحيفة وول ستريت جورنال. .

وبحسب المصدر، فإن غانتس أصر خلال لقاء الثلاثاء مع هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان على أهمية العملية العسكرية في رفح، قائلا إن "إنهاء الحرب دون اجتياح رفح سيكون بمثابة إرسال فرق إطفاء لإخماد 80% فقط". من النار.