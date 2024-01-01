المفتي يدعو المواطنين إلى تحري هلال رمضان بعد غروب شمس الأحد المقبل

رام الله / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، بعد غروب شمس يوم الأحد المقبل.

وحث المفتي في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال بالأرقام التالية:- 02-6260042، 02-6260102، 0599-111984، 0505-748584، والفاكس: 6262495-02.

وأشار إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان.

ودعا إلى متابعة إذاعة صوت فلسطين وفضائية فلسطين، مساء يوم الأحد، اللتين ستبثان البيان الخاص بذلك.