أذربيجان تدعو لتحرك دولي عاجل بشأن فلسطين

غزة / سما /

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف أنه يتعين على المجتمع الدولي إتخاذ تدابير عاجلة "لإنهاء فقدان الأبرياء" في فلسطين.

وحسب بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية، تحدث بيراموف في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أنهم، كأذربيجان، سيواصلون دعمهم لإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار قواعد القانون الدولي.

وذكر بيراموف أن الوضع الحالي في فلسطين، والخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، ونزوح السكان من غزة والأشخاص الذين يواجهون الجوع، تثير قلقا بالغا.

وأعرب بيراموف عن تعازيه نيابة عن بلاده لأسر وأقارب الذين فقدوا أرواحهم، مبينا أن أذربيجان انضمت إلى دعوات "الوقف الفوري للعمليات العسكرية".

وأشار بيراموف إلى المساعدات المرسلة من أذربيجان إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، مبينا أنهم ساهموا بمبلغ مليوني دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).