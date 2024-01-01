اسرائيل تصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

صادق ما يسمى بمجلس التخطيط الاستيطاني اليوم (الأربعاء)، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وسيتم وفقا للقرار بناء 2452 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم، 694 في مستوطنة إفرات و330 في مستوطنة كيدار.

في العام الماضي تمت الموافقة على ما مجموعه 18.515 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية تمت الموافقة عليه خلال عام واحد.

وقال وزير المالية والوزير بتسلئيل سموتريتش: "هذه بداية جيدة. وفي نفس الوقت الذي تتم فيه الموافقات على الوحدات السكنية، فإننا نروج لسلسلة من المستوطنة الفتية، ومسوحات الأراضي، والطرق في الضفة الغربية على نطاق غير مسبوق".