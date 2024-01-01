  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوكسفام: الوضع في غزة "خطير" وإسقاط المساعدات ليس حلًّا في حرب "التّجويع"

الأربعاء 06 مارس 2024 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوكسفام: الوضع في غزة "خطير" وإسقاط المساعدات ليس حلًّا في حرب "التّجويع"



غزة / سما /

أكدت المتحدثة باسم منظمة أوكيفام فطومة شيدا، أنّ الاحتلال "الإسرائيلي"  يستخدم التجويع في قطاع غزة كسلاح حرب لا يقل خطورةً عن السلاح الجوي والمدفعي الذي يستخدمه في قتل المدنيين والآمنيين.

وأشارت شيدا إلى أن االوضع في قطاع غزة "كارثي"، ونسبة 90% من المدنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي، لافتة إلى أن استهداف قوافل المساعدات الإنسانية نمط "إسرائيلي" مستمر وآخرها مجزرة الطحين بشارع الرشيد.

وأوضحت أن أوكسفام تعتبر إسقاط المساعدات جوًا ليس حلًا وإن كان الملاذ الأخير، مشيرةً إلى أن الطواقم الإنسانية كانت تعمل في قطاع غزة.

ودعت شيدا إلى ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى مدينة رفح  المُكتظة بالسكان، وشمال غزة الذي يعاني من مجاعة شديدة. وقالت المتحدثة باسم أوكسفام: "لا يمكن فهم ما يحدث من عرقلة في مباحثات وقف إطلاق النار".  

وأضافت: "شاهدنا وقع الأعمال العدائية المتزايدة من الحكومة "الإسرائيلية" وتهديدها المتواصل باجتياح رفح جنوبي قطاع غزة". ولفتت شيدا إلى استشهاد 16 طفلًا بسبب الجوع الشديد ومعاناة 300 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

ودعت شيدا في ختام حديثها  إلى ضرورة وقف إطلاق النار، قبل أن تتوسع حرب التجويع بشكل أسوأ، وتحصد أرواح المزيد من الأبرياء.

وفي وقت سابق، ذكر المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو"  أن 80% من سكان غزة يصنفون بأنهم في وضع الكارثة والمجاعة بسبب الجوع، كما يُصنف سكان غزة بالكامل بأنهم في وضع الطوارئ لتدني مستوى الأمن الغذائي.

#أوكسفام #المساعدات

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: "السنوار نجح في حصار إسرائيل"!

مباحثات التهدئة في غزة: فريق التفاوض الإسرائيليّ يطالب بتوسيع صلاحيّاته..حماس استنفدت قدرتها على التنازل

وثيقة مسربة لغالانت تحذر من انفجار كبير بالضفة

وفد إسرائيلي يصل القاهرة الأربعاء لتسليم موقف تل أبيب بشأن ما قدمته حركة حماس

نتنياهو: الصلاة في الأقصى خلال رمضان ستكون مثل السنوات السابقة .. بن غفير: انتصار لحماس

"حزب الله": "من تهددون ومن تخيفون؟!". .الهدنة بغزة ستقابل بهدنة في جنوب لبنان

مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية

الأخبار الرئيسية

صفقة التبادل

الولايات المتحدة والوسطاء عرضوا على إسرائيل "هدنة قصيرة" قبل صفقة التبادل

البحر

قناة عبرية: إسرائيل ستتيح إدخال "مساعدات إماراتية" إلى غزة عن طريق البحر

مجلس الأمن

واشنطن توزع مشروع قرار على مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة

غزة

الحرب في يومها الـ 152.. حرب تجويع تهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين

معاريف: "السنوار نجح في حصار إسرائيل"!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية