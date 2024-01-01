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وقفة احتجاجية داخل مجلس النواب الهولندي دعمًا لفلسطين

الأربعاء 06 مارس 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية داخل مجلس النواب الهولندي دعمًا لفلسطين



وكالات / سما /

تظاهر عدد من الهولنديين والنشطاء في داخل مبنى مجلس النواب الهولندي من أجل دعم فلسطين، ورفعوا شعارات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

وردد المحتجون هتافات من قبيل "اخجلي هولندا، يداك ملطختان بالدماء"، و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"وقف إطلاق نار الآن"، و"فلسطين حرة".

وبالسياق، قامت مجموعة من المتظاهرين في منصة الزوار بتعليق العلم الفلسطيني على المنصة خلال جلسة عقدها النواب.

وفي كلمة خلال الاحتجاج، أوضح رئيس مجلس النواب، النائب عن حزب الحريات اليميني المتطرف والمعادي للإسلام مارتين بوسما، أنهم سيقدمون شكوى بحق المتظاهرين.

وأكد ضرورة إدانة الاحتجاج، وأنه سيحظر دخول من شاركوا فيه إلى البرلمان.

وذكر النائب عن حزب "دنك" دوغوكان أرغين، أن الوقفة نظمت لدعم فلسطين، مبينًا أن الكثير يشعرون بالعجز بسبب قتل الفلسطينيين دون جرم، وصمت الحكومة الهولندية.

وقال: "لذلك، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، فإن رد فعل الناس في هولندا هو اختيار عدم التزام الصمت".

وقبل أيام، شهدت العديد من محطات القطارات في هولندا وقفات داعمة لفلسطين، خاصة في مدن أمستردام، وأوتريخت، ولاهاي، وروتردام؛ للمطالبة  بإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون عند 16 محطة للقطارات، رافعين أعلام فلسطين، ومطالبين بـ"وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

#هولندا

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