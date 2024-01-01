الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 86 شهيدا

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 30717 شهيد و72156 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واشارت الصحة الى ان الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت ان عدد من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واكد الصحة ان الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على راسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 152 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.