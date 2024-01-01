  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الولايات المتحدة والوسطاء عرضوا على إسرائيل "هدنة قصيرة" قبل صفقة التبادل

الأربعاء 06 مارس 2024 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة والوسطاء عرضوا على إسرائيل "هدنة قصيرة" قبل صفقة التبادل



غزة / سما /

اقترحت الولايات المتحدة والوسطاء على إسرائيل هدنة قصيرة" في غزة لكسب الوقت وبالتالي التوصل إلى وقف إطلاق نار اطول. حسبما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ويأمل الوسطاء في إقناع إسرائيل بالسماح بهدنة إنسانية من أجل زيادة المساعدات، خاصة إلى شمال قطاع غزة.

واقترح المفاوضون الأميركيون والعرب الهدنة القصيرة لكسب الوقت والتفاوض حيث بدت المحادثات متعثرة مع نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.

وقال المفاوضون إن الدفع باتجاه وقف إطلاق نار قصير يستمر لبضعة أيام، قد يثبت لكلا الجانبين، إسرائيل وحماس، أن الطرف الآخر جاد بشأن اتفاق أطول أمدا.

ويحاول الوسطاء تحقيق "على أقل تقدير" هدنة إنسانية في الأسبوع الأول من شهر رمضان. كما أفيد أن الوسطاء يريدون زيادة المساعدات حتى قبل بداية شهر رمضان. وفي الوقت نفسه، قالت حماس الليلة إنها ستواصل المفاوضات عبر الوسطاء حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وجاء في الصحيفة" أن الوسطاء أوضحوا أن وقف إطلاق النار القصير قبل التوصل إلى اتفاق قد يثبت جدية الجانبين في التوصل في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق نار كبير يتضمن أيضًا تبادل الأسرى. ومع ذلك، فمن الواضح أن إسرائيل ترى أن زيادة المساعدات الإنسانية ووقف القتال هما وسيلة ضغط للتوصل إلى اتفاق.

#الولايات المتحدة #إسرائيل #هدنة #صفقة التبادل

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: "السنوار نجح في حصار إسرائيل"!

مباحثات التهدئة في غزة: فريق التفاوض الإسرائيليّ يطالب بتوسيع صلاحيّاته..حماس استنفدت قدرتها على التنازل

وثيقة مسربة لغالانت تحذر من انفجار كبير بالضفة

وفد إسرائيلي يصل القاهرة الأربعاء لتسليم موقف تل أبيب بشأن ما قدمته حركة حماس

نتنياهو: الصلاة في الأقصى خلال رمضان ستكون مثل السنوات السابقة .. بن غفير: انتصار لحماس

"حزب الله": "من تهددون ومن تخيفون؟!". .الهدنة بغزة ستقابل بهدنة في جنوب لبنان

مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية

الأخبار الرئيسية

البحر

قناة عبرية: إسرائيل ستتيح إدخال "مساعدات إماراتية" إلى غزة عن طريق البحر

مجلس الأمن

واشنطن توزع مشروع قرار على مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة

غزة

الحرب في يومها الـ 152.. حرب تجويع تهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين

معاريف: "السنوار نجح في حصار إسرائيل"!

thumbs_b_c_3aab08a298b0d9ba864487a705a81f38

حمدان: مسار المفاوضات لن يبقى مفتوحا بلا أفق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية