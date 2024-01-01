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"الأغذية العالمي" يعلن "فشل" محاولة استئناف تسليم المساعدات لشمال غزة

الأربعاء 06 مارس 2024 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغذية العالمي" يعلن "فشل" محاولة استئناف تسليم المساعدات لشمال غزة



غزة / سما /

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن المحاولة التي قام بها لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال غزة، الذين تفتك بهم المجاعة جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي المطبق، "فشلت إلى حد كبير".

وقال البرنامج، ومقره روما، إنه أرسل قافلة مساعدات غذائية من 14 شاحنة إلى شمال غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعادها، بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة، حسب رويترز.

وأضاف في بيان، أنه "تم تحويل الشاحنات إلى طريق آخر، وأوقفها حشد كبير من الأشخاص اليائسين، وأخذوا منها ما يقرب من 200 طن من المواد الغذائية".

وأردف البيان: "لقد وصل الجوع في شمال غزة إلى أبعاد كارثية، حيث يموت الأطفال بسبب الأمراض المرتبطة بالجوع وسوء التغذية الحاد".

وأوضح أنه "من أجل عملية مساعدات بهذا الحجم، يجب أن يكون هناك المزيد من نقاط الدخول إلى غزة، ويجب استخدام ميناء أشدود"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار الفوري في غزة ضروري لجعل عملية بهذا الحجم ممكنة"، وفقا للأناضول.

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي للبرنامج، كارل سكاو، إنه "على الرغم من أن قافلة اليوم لم تصل إلى الشمال لتوفير الغذاء لمن يعانون الجوع، فإن برنامج الأغذية العالمي يواصل استكشاف كل السبل الممكنة للقيام بذلك".

وفي 20 شباط /فبراير، أعلن برنامج الأغذية العالمي إيقاف تقديم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمالي قطاع غزة "لحين توفر الظروف الآمنة"، مشيرا إلى أنه "لم يتخذ قرار وقف تقديم المساعدات لشمال القطاع بسهولة".

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