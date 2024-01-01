  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: إسرائيل ستتيح إدخال "مساعدات إماراتية" إلى غزة عن طريق البحر

الأربعاء 06 مارس 2024 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إسرائيل ستتيح إدخال "مساعدات إماراتية" إلى غزة عن طريق البحر



القدس المحتلة / سما /

أوردت القناة 13 الإسرائيلية، أن إسرائيل ستسمح للمرة الأولى بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأيام القادمة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المساعدات سيتم تمويلها وقيادتها من قبل الإمارات، حيث ستقوم بإرسال سفينة محملة بمساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى قبرص، وهناك سيتم فحص المساعدات من قبل ممثلين إسرائيليين ومن ثم نقلها وإفراغها على شاطئ غزة.

وتطلب الإمارات أن تكون التجربة الأولى من هذه المساعدات قبل حلول شهر رمضان وابتداء من الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن يصادق الكابينيت بتشكيلته الموسعة المصادقة على ذلك يوم الخميس المقبل؛ وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت تتزايد ضغوط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الحكومة الإسرائيلية من أجل إدخال وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي السياق، قال بايدن في وقت سابق اليوم، إن "وقف إطلاق النار ضروري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة"، مضيفا أنه "يجب علينا إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة".

إلى ذلك، من المقرر أن تتواصل الأربعاء المفاوضات التي تواجهها "مصاعب" بين مصر والولايات المتحدة وقطر شاركت بها حماس وغابت عنها إسرائيل، وذلك من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ويسعى الوسطاء إلى التوصل لهدنة لمدة 6 أسابيع في غزة قبل رمضان، بما يتيح الإفراج عن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

#مساعدات #البحر #غزة #قطاع غزة #الإمارات

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: "السنوار نجح في حصار إسرائيل"!

مباحثات التهدئة في غزة: فريق التفاوض الإسرائيليّ يطالب بتوسيع صلاحيّاته..حماس استنفدت قدرتها على التنازل

وثيقة مسربة لغالانت تحذر من انفجار كبير بالضفة

وفد إسرائيلي يصل القاهرة الأربعاء لتسليم موقف تل أبيب بشأن ما قدمته حركة حماس

نتنياهو: الصلاة في الأقصى خلال رمضان ستكون مثل السنوات السابقة .. بن غفير: انتصار لحماس

مسؤولون إسرائيليون يستبعدون التوصل إلى صفقة مع حركة حماس قبل رمضان

"حزب الله": "من تهددون ومن تخيفون؟!". .الهدنة بغزة ستقابل بهدنة في جنوب لبنان

الأخبار الرئيسية

مجلس الأمن

واشنطن توزع مشروع قرار على مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة

غزة

الحرب في يومها الـ 152.. حرب تجويع تهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين

معاريف: "السنوار نجح في حصار إسرائيل"!

الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

thumbs_b_c_3aab08a298b0d9ba864487a705a81f38

حمدان: مسار المفاوضات لن يبقى مفتوحا بلا أفق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية