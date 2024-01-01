قناة عبرية: إسرائيل ستتيح إدخال "مساعدات إماراتية" إلى غزة عن طريق البحر

القدس المحتلة / سما /

أوردت القناة 13 الإسرائيلية، أن إسرائيل ستسمح للمرة الأولى بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأيام القادمة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المساعدات سيتم تمويلها وقيادتها من قبل الإمارات، حيث ستقوم بإرسال سفينة محملة بمساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى قبرص، وهناك سيتم فحص المساعدات من قبل ممثلين إسرائيليين ومن ثم نقلها وإفراغها على شاطئ غزة.

وتطلب الإمارات أن تكون التجربة الأولى من هذه المساعدات قبل حلول شهر رمضان وابتداء من الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن يصادق الكابينيت بتشكيلته الموسعة المصادقة على ذلك يوم الخميس المقبل؛ وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت تتزايد ضغوط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الحكومة الإسرائيلية من أجل إدخال وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي السياق، قال بايدن في وقت سابق اليوم، إن "وقف إطلاق النار ضروري لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة"، مضيفا أنه "يجب علينا إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة".

إلى ذلك، من المقرر أن تتواصل الأربعاء المفاوضات التي تواجهها "مصاعب" بين مصر والولايات المتحدة وقطر شاركت بها حماس وغابت عنها إسرائيل، وذلك من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ويسعى الوسطاء إلى التوصل لهدنة لمدة 6 أسابيع في غزة قبل رمضان، بما يتيح الإفراج عن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.