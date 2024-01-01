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اعتقالات باقتحام محافظات بالضفة

الأربعاء 06 مارس 2024 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات باقتحام محافظات بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، عددا من المواطنبن خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي دير غسانة وكفر عين المجاورتين شمال غرب رام الله، واعتقلت المحرر عمر ناهض البرغوثي والمحرر لؤي البرغوثي والشاب مهند سعيد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت الشاب محمد أحمد الخطيب ونقلته إلى معسكر عوفر قرب البلدة.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر قتادة رسمي دوفش، ونديم أبو خلف، وسام القواسمي، ايمن جمجموم، خلال مداهمة منازلهم.

 

كما اقتحم الاحتلال قرية حبلة جنوب قلقيلية واعتقل الشابين عدي مرداوي وعمر زهران خروب.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بلعا في طولكرم واعتقلت الشابين أحمد بلعاوي ومنير بلعاوي، بعد مداهمة منزليهما.

وشهدت مدينة نابلس شمال الضفة اقتحاما لقوات الاحتلال، حيث داهم الجنود المنطقة الشرقية من المدينة،  وانتشروا في محيط قبر يوسف وبلاطة البلد،  حيث تمركز القناصة على بعض البنايات، ودارت اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

#الضفة الغربية #اعتقالات

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