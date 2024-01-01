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تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران

الأربعاء 06 مارس 2024 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران



غزة / سما /

أعلنت تشيلي، أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية تنظمه سانتياغو في نيسان/أبريل المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية “بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان/أبريل، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية”.

ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته برد إسرائيل “غير المتناسب” على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

واستدعت تشيلي التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى إسرائيل في أواخر تشرين الأول/أكتوبر للاحتجاج على “الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي” في غزة.

وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني/يناير إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال سفير إسرائيل لدى تشيلي غيل أرتزيلي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالأنباء المتعلقة بالمعرض الدولي للطيران والفضاء.

وأضاف “لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة (التشيلية) تجاه إسرائيل”.

#تشيلي #الطيران

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