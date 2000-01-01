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واشنطن توزع مشروع قرار على مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة

الأربعاء 06 مارس 2024 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن توزع مشروع قرار على مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة



واشنطن / سما /

وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤيد "وقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة مع إطلاق سراح جميع الاسرى الاسرائيليين.

وأكد مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة أن المراجعة الثالثة لنص القرار "يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإبرام وبدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة مع إطلاق سراح جميع المحتجزين بمجرد موافقة الأطراف".

وكانت المسودات السابقة للقرار الأمريكي دعت إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، وهو ما لم يرق إلى رغبات أغلب أعضاء مجلس الأمن الآخرين الذين كانوا يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي هذه المسودة الأخيرة، أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ"وقف مؤقت لإطلاق النار" من أجل "تكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية والسلام الدائم على النحو الذي يدعو إليه القرار 2720".

ولكي ينجح القرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين، مثل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وقالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات بشأن مسودتها الأخيرة ولن تتعجل في الدعوة إلى تصويت، بحسب المصدر الدبلوماسي.

#غزة #مجلس الامن #وقف إطلاق النار

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